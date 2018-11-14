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Россия и Куба будут развивать сотрудничество по линии оборонных ведомств

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Россия и Куба будут развивать сотрудничество по линии оборонных ведомств

Москва, 14 ноября. Россия и Куба заявили о намерении развивать практическое двухстороннее сотрудничество по линии оборонных ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ по итогам переговоров главы ведомства Сергей Шойгу с министром Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтрой Фриасом.

«На встрече был подтвержден обоюдный настрой на развитие диалога и практического взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран», — сообщили в Минобороны РФ.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений, которые касаются военной и военно-технической областей.

На встрече с Фриасом Шойгу высоко оценил взаимодействие двух стран, а также позицию Кубы по отношению к антироссийским санкциям Запада.

Автор: Катерина Михайлиди
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