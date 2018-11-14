Пушилин о непризнании Западом выборов в ДНР: Особо и не рассчитывали

Донецк, 14 ноября. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР особо и не рассчитывали на то, что Запад признает результаты выборов, состоявшихся в Донбассе 11 ноября.

«Рассчитывать на признание стран Запада мы бы не спешили… Признав наши выборы, они признали бы легитимность нашей республики», — сказал Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что и Украина, и западные страны пытались сорвать выборы, однако явка на избирательные участки все равно была высокой. Пушилин назвал провальными все попытки оказать давление на выборный процесс.

Выборы глав и депутатов народных советов состоялись в ДНР и ЛНР 11 ноября. Главой Донецкой народной республики был избран Денис Пушилин, главой Луганской народной республики — Леонид Пасечник.

По мнению политолога Андрея Бабицкого, состоявшиеся выборы вполне могут изменить курс республик Донбасса.