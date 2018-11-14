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Россия готова содействовать реформированию ООН

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Россия готова содействовать реформированию ООН

Москва, 14 ноября. Россия готова быть корспонсором по реформированию Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на встрече с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

По его словам, Россия всегда будет являться заинтересованным собеседником по части укрепления реформирования ООН, а как максимум — активным корспонсором этого процесса.

«Россия всегда занимала позицию в пользу укрепления авторитета роли Организации Объединенных Наций», — заявил парламентарий.

Косачев подчеркнул, что Москва с удовлетворением воспринимает ситуацию, когда ООН может внести вклад в решение глобальных проблем современности.

«Мы переживаем, когда какие-то государства пытаются идти в обход решений Совбеза ООН», — заявил Косачев.

По его словам, в последнее время таких примеров меньше не становится, такое поведение ряда государств приводит к появлению новых проблем.

Автор: Денис Коробейников
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