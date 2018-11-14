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Путин провел встречу с премьером Сингапура

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Путин провел встречу с премьером Сингапура

Сингапур, 14 ноября. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. В начале беседы между сторонами состоялся обмен документами, которые были подписаны во время визита российского лидера в Сингапур.

Речь идет в том числе о совместном заявлении России и Сингапура по Соглашению о торговле услугами и инвестициях. Документ ранее подписали глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и государственный министр Сингапура Ко По Кун. 

Также был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования между двумя странами. Кроме того, состоялся обмен подписанным соглашением между правительством Санкт-Петербурга и Singapore Cooperation Enterprise о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социальной сферах.

После церемонии обмена документами Владимир Путин и Ли Сяньлун продолжили двустороннюю беседу.

Автор: Регина Пак
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