Симферополь, 14 ноября. Сотрудник управления внешних связей и протокола аппарата совета министров Крыма Юрий Либеров сообщил о прибытии в Республику делегации из Пакистана.

«Делегация из Пакистана впервые прибыла в Крым с ознакомительным визитом», — рассказал он в интервью журналистам.

Как отметил Либеров, делегаты пробудут в Крыму до 17 ноября. В числе делегации — председатель Национальной партии Пакистана Авами Асфандияр Вали Хан.

Во время первого визита представители Пакистана встретятся с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, а также пообщаются с прессой, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что весной 2019 года Крым посетит крупная делегация с представителями разных общественно-политических сил Франции.