Избранный глава ДНР пообещал продолжить курс на интеграцию с Россией

Донецк, 14 ноября. Избранный на пост главы Донецкой народной республики Денис Пушилин пообещал продолжить курс на интеграцию с Россией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Курс на Российскую Федерацию будет продолжен. Это не только культурная, социальная интеграция, но и экономическая», — сказал он.

По словам Пушилина, Донец продолжит работу по трем направлениям: интеграция с Россией, экономическое развитие и борьба с коррупцией.

Напомним, 11 ноября в ДНР прошли выборы главы и депутатов парламента. В среду ЦИК объявил Пушилина избранным главой республики. Возглавляемое Пушилиным общественное движение «Донецкая республика» получило в парламенте 74 места из 100. Киев заявил, что выборы в республиках Донбасса не признает. В России же отметили, что проведение выборов в ДНР и ЛНР не противоречит минским договоренностям.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. Киев начал вести против республик Донбасса военные действия. Конфликт в регионе пытаются урегулировать, в том числе на минской площадке. Контактная группа приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на подписанные соглашения, перестрелки между сторонами конфликта до сих пор продолжаются.