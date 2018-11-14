В Киеве признались, что украинские депутаты и предприниматели имеют бизнес в Крыму

Киев, 14 ноября. Украинские депутаты и предприниматели имеют бизнес в Крыму. По мнению так называемого «представителя президента Украины в Крыму» Бориса Бабина, эта деятельность является легальной.

Как оказалось, хоть в Киеве и считают, что Крым предал Украину, когда вопрос касается денег, украинские представители готовы закрыть на многое глаза. Бабин признался, что на полуострове работают заводы и организации, которые принадлежат гражданам Украины, и закрывать их никто не собираеться.

Любопытно, что речь идет не только об украинских бизнесменах, но и депутатах Верховной рады.

«Бизнес легально действует, — констатировал так называемый «представитель Порошенко в Крыму». — Вы знаете завод «Титан» или «Керченская консервная фабрика», или «Балаклавское рудоуправление» и можно огромный список делать тех предприятий Крыма, которые сегодня подконтрольны украинским бенефициарам, которые ходят в Верховную раду, которые голосуют за что-то там».

По его словам, продолжать зарабатывать на крымских предприятиях украинцам позволяет закон о свободной экономической зоне.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в стране в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией.

В Киеве отказались признать это решение крымчан и объявили регион так называемой «временно оккупированной территорией». Власти Украины ввели экономическую, энергетическую и водную блокады региона. В Москве же заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России.