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Экономика

Россия оспорила решение британского суда по украинскому долгу

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Россия оспорила решение британского суда по украинскому долгу

Москва, 14 ноября. Российские власти оспорили решение Великобритании по невозвращенному долгу Украины в размере 3 млрд долларов. Об этом в среду заявило министерство финансов РФ.

По информации ведомства, Верховный суд Великобритании должен будет рассмотреть апелляцию не раньше июня 2019 года, передает Reuters.

Напомним, что в 2017 году Высокий суд Лондона принял сторону России по делу о евробондах и обязал Украину выплатить Москве 3 млрд долларов долга и проценты. В сентябре 2018 года апелляционный суд Англии принял жалобу Украины и постановил, что дело должно пройти полное судебное разбирательство.

Речь идет о долге в размере 3 млрд долларов по евробондам, которые Россия выкупила еще в 2014 году. Киев должен был погасить задолженность еще в 2015 году, однако он так этого и не сделал, допустив технический дефолт.

 

Автор: Антон Соколов
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