Сирия, 14 ноября. Инженерные части САА предотвратили серию взрывов на северо-востоке Латакии. Курды переложили вину за убийство жителя Ракки на террористов ИГИЛ1. Войска САР продолжают вести ответные обстрелы позиций джихадистов к северу от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили несколько взрывных устройств, установленных боевиками-исламистами на северо-востоке Латакии.

Курды: пытаются переложить вину за убийство шейха одного из арабских племен в Ракке на террористов ИГИЛ.

ВКС РФ: продолжают вести разведывательную деятельность в районе Аль-Латаминского выступа в связи с увеличением числа обстрелов со стороны боевиков.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под огнем армии САР к северу от Хамы после очередных своих обстрелов-провокаций.

Провинция Латакия

Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) обезвредили несколько взрывных устройств, установленных боевиками-исламистами около железнодорожных путей вблизи линии фронта на северо-востоке провинции Латакия, передает новостной Telegram-канал (@Syria_2_4). Отмечается, что одна из бомб была заложена в опасной близости от центра по приему беженцев. Предполагается, что серия взрывов была запланирована боевиками террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», которые занимают территории в горной местности на северо-востоке региона. На остальной территории Латакии между тем сохраняется стабильная обстановка.

Провинция Алеппо

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на территории на севере провинции Алеппо, отбитые Анкарой и союзной Сирийской свободной армией (ССА)** у курдских Отрядов народной самообороны (YPG), вернулись около 260 тысяч мирных жителей, передает канал Halab Today. Между тем многие местные активисты фиксируют, что протурецкие бойцы, как и ранее радикалы YPG, нередко прибегают к противоправным действиям против гражданских лиц на захваченных территориях. Отмечались многочисленные случаи грабежей, незаконной конфискации, убийств и насилия в отношении местных жителей. В скором времени Анкара планирует запустить уже третью после «Щита Евфрата» и «Оливкой ветви» антикурдскую военную операцию на севере САР.

В населенном пункте Джазрайя, расположенном к юго-западу от Алеппо у границы с провинцией Идлиб, прогремел взрыв, из-за которого был тяжело ранен ребенок. Как сообщает новостной Twitter-ресурс (@alEtihad_Press), в городе детонировала мина, которая, как предполагается, могла быть заложена боевиками одной из местных группировок во время междоусобных столкновений с другими базирующимися на этом направлениями исламистскими формированиями.

Провинция Ракка

Новостной центр Enab Baladi передает, что курдские радикалы Сирийских демократических сил (SDF)**** задержали в городе Ракка члена одной из подпольных бандгрупп «Исламского государства»1 и предъявили ему обвинения в недавнем нападении на шейха местного арабского племени по имени Башир Аль-Фейсал Аль-Хувайди. Он был убит за рулем личного автомобиля выстрелом в голову еще в начале текущего месяца. Большинство местных жителей, тем не менее, все еще уверены в причастности к этому убийству самих бойцов SDF. Напомним, что после нападения на Аль-Хувайди ряд племен Заевфратья объявили, что отказываются от любых видов сотрудничества с представителями самопровозглашенного Курдистана.

Провинция Хама

Оппозиционные новостные ресурсы, связанные с боевиками, сообщают о продолжающихся обстрелах сирийских военнослужащих к северу от Хамы. Между тем все действия правительственных сил, как отмечают местные наблюдатели, являются реакцией на непрекращающиеся провокации «Джебхат ан-Нусры» и других крайне радикальных группировок, которые стремятся сорвать договоренности о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии. Так, Telegram-канал (@hoseinmortadapressnew) передает об ударах САА по объектам джихадистов вблизи города Аль-Латамина. Кроме того, по информации Masar Press Net, армия САР ведет минометные обстрелы опорных пунктов исламистов недалеко от соседнего поселения Мааркаба.

Источники новостного ресурса в Twitter (@Step_Agency) отмечают увеличение числа пролетов российской разведывательной авиации в районе Аль-Латаминского выступа. Самолеты-разведчики ВКС РФ также фиксировались в этом районе накануне после активизации обстрелов-провокаций со стороны «Ан-Нусры» и подконтрольных ей бандгрупп.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)