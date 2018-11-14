«Сумасшедшая машина»: американцы восхитились российской военной техникой

Вашингтон, 14 ноября. Специальная машина химических войск России ТМС-65У восхитила американских журналистов издания Drive. Военный обозреватель Джозеф Тревитик оценил видеоролик, подготовленный сотрудниками Минобороны России к 100-летнему юбилею войск радиационной, химической и биологической защиты.

Больше всего американцев впечатлила машина ТМС-65У. Тревитик называет ее одной из самых необычных разработок из-за турбореактивного двигателя, который установлен на шасси «Урал-375».

В тепловой машине установлен двигатель ВК1, который ранее использовали в истребителях МиГ-15 и МиГ-17, а также на Ил-28.

По словам Тревитика, ТМС-65У могут использовать для очистки транспортных средств, покрытых химическими веществами. Кроме того, машину могут использовать для создания дымовых завес, чтобы скрыть войска на поле боя от противника. Американский журналист сравнил ТМС-65У с «передвижной мойкой» и назвал ее «сумасшедшей машиной».

«Самое интересное в этом автомобиле — это продолжение использования ВК-1. Этот реактивный двигатель является антикварным», — цитирует слова Тревитика «ПолитРоссия».

Для того, чтобы создать завесу и скрыть военных от противника, экипаж ТМС-65У наполняет резервуар дымообразующей жидкостью. Выхлопные газы превращают ее в густой белый дым, что крайне затрудняет идентификацию противника для вражеской стороны.

По мнению журналиста, сейчас нет никаких признаков того, что Москва в хочет заменить «сумасшедшую» ТМС-65У. Этот вид техники, резюмировал автор статьи, играет важную роль в доктрине военной защиты армии России.