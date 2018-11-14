Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной попросил политическое убежище в Грузии

Москва, 14 ноября. Россиянин Ярослав Сумбаев, которого подозревают в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, попросил политическое убежище в Грузии. Об этом сообщил адвокат хакера.

Как именно Сумбаев объяснил свое желание получить убежище, неизвестно. По словам адвоката подозреваемого, его клиент опасается того, что в России его может ожидать смертная казнь (высшую меру наказания в РФ не применяют уже более 20 лет. — прим. ФАН). Кроме того, адвокат Сумбаева заявил, что хакер отрицает свою причастность к резонансному убийству. У правоохранительных органов Грузии при этом есть к россиянину вопросы, касающиеся использования фальшивого паспорта и хранения оружия.

Напомним, 13 ноября Ярослава Сумбаева задержали в Грузии. Cледователя по особо важным делам Евгению Шишкину, которая занималась делом группы хакеров, в состав которой входил Сумбаев, застрелили в Подмосковье 10 октября.