Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной попросил политическое убежище в Грузии

599
0 Оставить комментарий

Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной попросил политическое убежище в Грузии

Москва, 14 ноября. Россиянин Ярослав Сумбаев, которого подозревают в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, попросил политическое убежище в Грузии. Об этом сообщил адвокат хакера.

Как именно Сумбаев объяснил свое желание получить убежище, неизвестно. По словам адвоката подозреваемого, его клиент опасается того, что в России его может ожидать смертная казнь (высшую меру наказания в РФ не применяют уже более 20 лет. — прим. ФАН). Кроме того, адвокат Сумбаева заявил, что хакер отрицает свою причастность к резонансному убийству. У правоохранительных органов Грузии при этом есть к россиянину вопросы, касающиеся использования фальшивого паспорта и хранения оружия.

Напомним, 13 ноября Ярослава Сумбаева задержали в Грузии. Cледователя по особо важным делам Евгению Шишкину, которая занималась делом группы хакеров, в состав которой входил Сумбаев, застрелили в Подмосковье 10 октября. 

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.