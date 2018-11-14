«Премьерские амбиции»: эксперт прокомментировал отставку главы Минобороны Израиля

Москва, 14 ноября. Глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своем уходе в отставку. По его словам, данное решение было принято в знак протест против прекращения боевых действий в секторе Газа. Либерман также добавил, что соглашение о перемирии между Израилем и Газой является «капитуляцией Тель-Авива перед лицом терроризма». Кроме того, Либерман объявил, что возглавляемая им фракция «Наш дом Израиль» выходит из коалиции, а также призвал как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.



По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, причиной отставки Либермана стали внутриполитические противоречия в израильском парламенте, а также противоположные позиции военных и руководства Израиля.

«Уход Либермана с поста министра обороны и вывод его партии из правящей коалиции — это важное политическое событие в жизни Израиля. К этому привели внутриполитические противоречия в правящей коалиции и противоречия между военным и политическим руководством Израиля», — сказал Долгов в комментарии RT.

Эксперт также выразил сомнения, что в будущем Израиль изменит свою позицию в отношении Палестины. Долгов напомнил, что позиция Тель-Авива в этом вопросе сохраняется с момента образования Израиля, поэтому уход Либермана не окажет на нее влияния. Кроме того, отставка Либерман может свидетельствовать о его «премьерских амбициях» и желании возглавить коалиционное большинство.