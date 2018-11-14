Сирия сегодня: промышленность САР потеряла специалистов, нарушения в Алеппо

Сирия, 14 ноября. Промышленность Сирийской Арабской Республики понесла огромные потери из-за гибели многих специалистов. В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Недосчитались специалистов

Сирийская промышленность понесла большие убытки в том числе из-за потери специалистов, которые погибли или утратили трудоспособность в результате военных действий. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава промышленной палаты Дамаска Самер ад-Дебс.

«Объем ущерба в цифрах, причиненного промышленному сектору Сирии в ходе войны, не отражает полностью реальную картину… это разрушение было намеренным и целенаправленным и отличалось тем, что уничтожался промышленный сектор во всех его проявлениях с его инфраструктурой», — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что промышленный сектор страны потерял многих квалифицированных специалистов от действий террористов и возглавляемой США международной коалиции. Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В конце прошлого года официальный Дамаск объявил о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство1». Тем не менее в отдельных районах страны зачистка территории от боевиков продолжается.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в САР зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксировано 4 случая стрельбы в провинции Алеппо — 4. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в документе военного ведомства России.

Военная полиция за сутки провела одну гуманитарную акцию в районе провинции Алеппо. Там гражданские лица получили 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны. В общей сложности Центр по примирению провел 1991 гуманитарную акцию.

Вершинин обсудил Сирию с замгенсека ООН

Заместитель главы внешнеполитического ведовства России Сергей Вершинин обсудил с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло урегулирование кризисов в Сирийской Арабской Республике и Ливии.

«Имел место обстоятельный обмен мнениями по ряду региональных сюжетов с акцентом на урегулирование в Сирии и Ливии», — значится в сообщении МИД РФ.

Более того, у Дикарло состоялись беседы с руководством профильных департаментов МИД по вопросам, связанным с ситуацией на Украине и в Закавказье.

1 Организация запрещена на территории РФ.