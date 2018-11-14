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Песков рассказал о встрече Путина с Пенсом в Сингапуре

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Песков рассказал о встрече Путина с Пенсом в Сингапуре

Сингапур, 14 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на гала-ужине в честь глав делегаций Восточноазиатского саммита (ВАС) в Сингапуре встретились глава российского государства Владимир Путин и американский вице-президент Майкл Пенс. По словам представителя Кремля, они обменялись рукопожатием.

Отвечая на вопрос, пообщался ли российский лидер с американским вице-президентом на этом мероприятии, Песков сказал: «Пожали руки».

Отметил, гала-прием прошел в преддверии Восточноазиатского саммита, намеченного на четверг.

Песков рассказал о встрече Путина с Пенсом в Сингапуре

Ранее Песков сообщал, что необходимости в проведении отдельной встречи Путина и  Пенса на полях ВАС нет.

Автор: Тимур Румянцев
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