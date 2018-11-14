Мать и племянница Скрипаля отложили подачу документов на британскую визу до марта

Москва, 14 ноября. Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена и его племянница Виктория отложили подачу документов на получение британской визы до марта следующего года, сообщила Виктория Скрипаль.

Ранее 90-летняя Елена и Виктория Скрипаль планировали оформить документы на британскую визу до конца текущего года.

Виктория рассказала, что решили не подавать документы до конца этого года, так как в настоящее время «есть вопросы дома, которые надо решить». Она уточнила, что для подачи заявления на получение британской визы необходимо знать адрес, где сейчас находятся Сергей и Юлия Скрипаль.

«Посмотрим, что будет, дождемся марта — это как раз год с инцидента», — приводит ТАСС словам Виктории.

По словам Виктории, Елена пока еще не получила загранпаспорт из-за проблем со здоровьем. Ей еще не рассказывали о случившемся в Солсбери.

Племянница Скрипаля добавила, что никакой информации о родственниках в Британии нет. По ее словам, она пишет Юлии на номер телефона, с которого был совершен последний звонок, 24 июля, но никто не отвечает.

Напомним, британская сторона неоднократно отказывала Виктории Скрипаль в выдаче визы, которая ей была нужна для посещения родственников.

В марте этого года в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Соединенного Королевство без каких-либо доказательств начали обвинять в случившемся Россию. Москва все обвинения категорически отрицает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Москвы отсутствуют данные, что после инцидента в Солсбери никто не погиб. Дипломат добавила, что Юлию Скрипаль российская сторона видели лишь однажды и на экране.