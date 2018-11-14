Виктория Скрипаль рассказала о планах написать книгу о своей семье

Москва, 14 ноября. Племянница экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, который был отравлен в Великобритании, решила написать книгу о своей семье.

Она рассказала журналистам, что планирует закончить ее в феврале. Виктория Скрипаль подчеркнула, что книга будет не об отравлении бывшего полковника ГРУ, а о том, как инцидент повлиял на ее семью.

«Книга готовится, она будет не столько об отравлении, сколько о том, как эта ситуация повлияла на семью, о личности Сергея Викторовича [Скрипаля]», —рассказала племянница Скрипаля в беседе с журналистами ТАСС.

Женщина также подчеркнула, что ведет переговоры с издательством, однако Виктория Скрипаль не уточнила, о каком издательстве идет речь.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в Солсбери. Британские власти утверждают, что с отравлением якобы связан Кремль, а в качестве нервно-паралитического вещества якобы использовался «Новичок», который был разработан в России. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что не имеют никакого отношения к инциденту, кроме того Лондон не предоставил никаких доказательств. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что «дело Скрипалей» рассыпается на глазах.

Позже Скотленд-Ярд опубликовал фотографии «подозреваемых» в отравлении Скрипалей. Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов в эфире телеканала RT заявили, что являлись обычными гражданами, которые посетили Солсбери в качестве туристов и никогда на были знакомы с семьей Скрипалей. Кроме того, россияне подчеркнули, что Лондон «ломает им жизни».