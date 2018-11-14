Премьер Индии заключил Путина в объятья на встрече в Сингапуре

Сингапур, 14 ноября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди менее формально отнесся к официальному протоколу и вместо традиционного рукопожатия решил обнять президента России Владимира Путина во время встречи в Сингапуре.

Судя по всему, этот необычный жест глава индийского правительства сделал во время делового обеда. После этого Моди и Путин обменялись парой слов через переводчика и разошлись.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, которому удалось запечатлеть эту сцену на видео, прокомментировал ее лозунгом «Хинди-руси-бхай-бхай» («Индийцы и русские — братья»), который был провозглашен лидером СССР Никитой Хрущевым и активно использовался в 1950-1980 годах.

Хинди-руси-бхай-бхай: Моди увидел Путина и пошел обниматься pic.twitter.com/dLoeBSvz9w — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2018

Напомним, что Путин и Моди уже встречались в Нью-Дели в начале ноября. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а российский лидер пригласил индийского премьера посетить Восточный экономический форум-2019 в качестве главного гостя. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Сингапур, где пройдет встреча Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.