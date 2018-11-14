Украина в растерянности: Пушилин оценил вероятность эскалации конфликта после выборов в ДНР

Донецк, 14 ноября. Киев в ближайшее время не пойдет на обострение конфликта с Донбассом, считает выигравший выборы главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия ДНР ранее объявила Пушилина избранным главой республики. Он набрал 60,86% голосов избирателей, оставив далеко позади остальных кандидатов на пост главы ДНР.

В среду Пушилин дал первую после победы на выборах пресс-конференцию в Донецке, во время которой оценил вероятность эскалации конфликта.

«Что касается военной эскалации: мои убеждения, что Украина сейчас находится в некоей растерянности, что Украина не ожидала такой явки и такой поддержки. Поэтому я очень сомневаюсь, что она пойдет на эскалацию конфликта. Здесь я могу успокоить наших граждан», — отметил он.

При этом Пушилин не исключил, что Вооруженные силы Украины после выборов в ДНР способны провести провокации на линии соприкосновения в Донбассе.

В минувшее воскресенье, 11 ноября, в Донецкой и Луганской народных республиках прошли выборы глав и депутатов. Во время голосования на участках присутствовали международные наблюдатели, которые оценили легитимность выборов, которые, по их словам, прошли согласно международным правилам. Однако Киев и ряд западных стран отказались признавать выборы в Донбассе, президент Украины и вовсе назвал их «фейковыми».

В Донбассе с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, который пришедшие в результате госпереворота власти Украины начали против ДНР и ЛНР.

В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.