Энергоэксперт: «Отопительные бунты» на Украине — прямое следствие блокады Донбасса

Украина находится на пороге «отопительного коллапса», грозящего перерасти в мощный социальный взрыв. Отопительный сезон в стране, который официально стартовал еще 15 октября, массово срывается. Граждане мерзнут в своих квартирах, десятки городов и поселков сидят без тепла, а перспектив его включения пока не просматривается. Разъяренные граждане выходят протестовать на улицы, а «отопительные бунты» вскоре могут стать массовыми.

Как сообщил Федеральному агентству новостей киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский, одной из причин срыва отопительного сезона стала блокада Донбасса. Из-за нее в страну перестал поступать антрацитный уголь, жизненно необходимый для котельных.

По данным украинских СМИ, сегодня наиболее горячие точки замерзающей Украины — в Черкасской и Днепропетровской областях. В городке Смела на Черкащине власти вообще объявили режим чрезвычайной ситуации. Отопления до сих пор нет не только в квартирах горожан, но и в детских садах, школах, больницах и университетах. Похожая ситуация наблюдается и в Херсоне — там тепла до сих пор нет практически по всему городу.

В промышленном Кривом Роге, где без тепла сидели 300 тысяч человек, местные жители решили взять инициативу в свои руки. К зданию местного «Криворожгаза» пришли несколько сотен активистов, подожгли покрышки, а затем ворвались в офис компании. После чего предприняли попытку несанкционированно включить котельные.

Без тепла в стране, по данным руководства «Союза собственников жилья Украины», остаются еще десятки населенных пунктов в Днепропетровской области (Павлоград), Луганской области (Северодонецк, Горское, Золотое), Львовской области (Новый Роздол, Новояворовск), городе Кропивницком, некоторых районах Харькова и др.

А жители поселка Крыжановка в Одесской области перекрыли одну из центральных улиц своего ПГТ в знак протеста против холода, царящего в их квартирах. Это доведенные до отчаяния жильцы более чем 500 квартир комплекса «Европейский», которым в этом отопительном сезоне тепло в квартиры пока так и не дали.

Список «бунтующих из-за холода» населенных пунктов на Украине будет только пополняться, уверены эксперты. Как считает аналитик энергорынка Валентин Землянский, «по сути, речь идет об «отопительном бунте», и это только начало процесса».

«Отопительный бунт» сегодня вовсю шагает по стране. Как минимум в двух городах начались акции гражданского неповиновения, которые сопровождаются рукоприкладством в отношении представителей власти. К чему это приведет в масштабах страны — говорить излишне. Спрогнозировать ситуацию с учетом снижения температуры несложно — когда дома «морозильник» и болеют дети, сидеть сложа руки никто не станет», — отмечает Землянский.

В интервью Федеральному агентству новостей бывший пресс-секретарь «Нафтогаза Украины» Землянский сообщил: нынешняя катастрофа в начале отопительного сезона — прямое следствие в том числе и таких шагов, как блокада, установленная Украиной на границах с ЛНР и ДНР.

«Что потеряла Украина от этой блокады? В первую очередь, дешевый и крайне энергоемкий уголь, который как воздух необходим украинским же котельным, — сообщил Землянский. — Помимо высококачественного угля из Донбасса, Киев потерял миллионы гривен налогов в украинский бюджет. Потому что, как бы там ни было, связь с предприятиями, находящимися на «неподконтрольных территориях», и остальной Украиной все-таки осуществлялась, и налоги в бюджет шли», — уверен эксперт.

Кроме того, считает Землянский, Киев потерял и политически — потому что до блокады новости с «большой земли» до жителей ЛНР и ДНР все-таки доходили. Как следствие — хоть какой-то контакт и социальные связи все-таки существовали.

«Блокада, установленная по инициативе так называемых «ветеранов АТО», фактически все обрубила, — констатирует эксперт энергетического рынка. — В конечном счете получилось так, что Украина лишила себя огромных экономических выгод. Кроме того, она еще и перекроила мировой (в частности, европейский) рынок угля. Ведь мы же не живем на необитаемом острове. Все-таки страна включена, пусть теперь и на 0,5%, в глобальные мировые торговые и экономические цепочки. В угольной отрасли Украина из экспортера угля превратилась в импортера — по воле властей и «ветеранов АТО» мы теперь вынуждены закупать уголь в Южной Африке, Соединенных Штатах и бог знает где еще. А местным котельным остро не хватает дешевого и качественного угля».

По мнению Землянского, в последний год по всему рынку угля произошли глобальные изменения. Россия в свою очередь получила уникальную возможность наращивать объемы экспорта угля антрацитной группы.

«Россия сегодня — крупнейший экспортер угля антрацитной группы в мире. Соответственно, все сегменты рынка, которые потеряла Украина после отказа покупать уголь в Донбассе, фактически оказались заняты Россией. И теперь Москва получает, по сути, сверхдоходы от поставок угля в Европу, в том числе на Украину», — говорит эксперт.

По его мнению, общие потери украинской экономики вследствие отказа от донбасского угля составили не менее 3 млрд долларов — гигантские деньги для стремительно нищающей страны. Неудивительно, что власти постарались компенсировать эти потери с помощью очередного повышения тарифов на услуги ЖКХ — притом что и старые тарифы были уже неподъемны для большинства украинцев.

«Согласно распоряжению правительства с 1 ноября газ для граждан подорожал на 23,5%. Но реально тариф на отопление пересмотрят не раньше, чем через два месяца. За это время местные коммунальщики влезут в новые газовые долги. А поставщик, «Нафтогаз Украины», насчитает на них штрафы и пени, еще больше затягивая «долговую петлю», — поясняет Землянский.

По его словам, кардинальное отличие нынешнего отопительного сезона на Украине от прошлых лет — официальное разрешение НКРЭ «Нафтогазу» отключать от газа должников.

«Теперь «Нафтогаз» сможет отключать целые города буквально в ручном режиме, — предупреждает Землянский. — «Аргумент холодных батарей» газовый монополист попытается по максимуму использовать для шантажа властей. Главная цель «Нафтогаза» — выбить из госбюджета запрошенные им «для удачного прохождения отопительного сезона» 230 млрд гривен».

Впрочем, уверен Землянский, до всеобщей «автономизации» отопления — когда каждая семья вынуждена будет поставить у себя в квартире или доме отдельный котел — дело, скорее всего, не дойдет. Поэтому возможны как минимум два сценария развития ситуации.

«Первый, радикальный сценарий — это массовые бунты граждан с блокированием облгазов, драками, столкновениями и самовольным включением котельных по примеру Кривого Рога, — говорит эксперт. — В этом случае тепло в квартирах людей появится, но непонятно надолго ли. И сколько в итоге за него людям придется заплатить. Второй вариант, предвыборный — местными проблемами наконец займется правительство [премьер-министра Украины Владимира] Гройсмана. И в приказном порядке заставит включить тепло под аплодисменты замерзающих украинцев», — указывает он.

Впрочем, по мнению Землянского, есть и третий вариант, о котором предупреждали политологи. Согласно ему, лояльным мэрам городов (тем, кто поддержит Порошенко на выборах-2019) тепло дадут, а «плохим», нелояльным — отключат. Таким образом, считают аналитики, нынешней зимой остаться без тепла рискует почти каждый украинский населенный пункт. Причем вне зависимости от того, исправно платят его жители за услуги ЖКХ или копят долги по «коммуналке».