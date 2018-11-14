Пушилин назвал провальными попытки Запада сорвать выборы в ДНР

Донецк, 14 ноября. Попытки стран Запада сорвать выборы в Донецкой народной республике не увенчались успехом. Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил избранный глава ДНР Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия ДНР ранее объявила Пушилина избранным главой республики. Он набрал 60,86% голосов избирателей, оставив далеко позади остальных кандидатов на пост главы ДНР. В среду Пушилин дал первую после победы на выборах пресс-конференцию в Донецке.

«Со стороны стран Запада были попытки сорвать и бойкотировать выборы. Страны Запада и Украина пытались запугивать членов ЦИК, но подобные шаги не увенчались успехом», — сообщил Пушилин.

По его мнению, политика иностранных государств не только не оказала никакого влияния на результаты голосования, но и еще больше сплотила население Донбасса. Пушилин отметил, что власти республики не ожидали такой высокой явки на выборах даже по самым оптимистичным прогнозам.

Напомним, 11 ноября в республиках Донбасса прошли выборы, в которых приняли участие наблюдатели из стран ближнего и дальнего зарубежья. Однако Киев и ряд стран Запада отказались признавать голосование в ДНР и ЛНР, а президент Украины Петр Порошенко и вовсе призвал жителей регионов отказаться от участия в «фейковых выборах».

В МИД Украины выступили с заявлением о том, что выборы в Донбассе не будут признаны международным сообществом, а также не создадут никаких правовых последствий для страны. В то же время в Кремле обращали внимание, что голосование в республиках не противоречит минским соглашениям.