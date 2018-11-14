Полиция нашла материалы для взрывчатки в ходе рейда в Тунисе

Тунис, 14 ноября. Полиция Туниса обнаружила большое количество материалов для изготовления взрывчатки в ходе рейда на севере столицы страны. Об этом в среду заявил пресс-секретарь контртеррористического бюро Туниса Суфиан аль-Сулаити.

По его словам, стражи правопорядка задержали трех человек, подозреваемых в организации теракта, сообщает Al Medan.

Ранее министерство иностранных дел РФ предостерегло россиян от поездок в Тунис из-за проблем с безопасностью в Африканской республике.

Напомним, что 29 октября террористка-смертница совершила подрыв на одной из центральных улиц столицы Туниса. В результате теракта пострадали 20 человек, из которых 15 сотрудников полиции и двое детей.

Это стал второй крупный теракт в Тунисе после нападения в городе Сусе в 2015 году. Тогда в результате действий боевиков погибли 39 человек. При этом все жертвы были иностранными туристами