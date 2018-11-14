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Студент устроил поножовщину в одном из университетов Туниса

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Студент устроил поножовщину в одном из университетов Туниса

Тунис, 14 ноября. 17-летний студент устроил поножовщину в университете города Мануба в Тунисе. Парень атаковал двух однокурсников.

Один из пострадавших получил ножевое ранение в бок, другого злоумышленник ранил в ногу. Администрация учебного заведения вызвала полицию и экстренные службы. Пострадавшие были госпитализированы, передает Al Masdar.

Подозреваемый в нападении студент задержан, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Полиция устанавливает детали произошедшего.

Напомним, Тунис все еще борется с последствиями кризиса, вызванного протестами Арабской весны в 2011 году. Из-за неспособности руководства страны стабилизировать ситуацию все сферы жизни государства находятся в критическом состоянии. Вырос уровень социальной напряженности, ухудшилась криминогенная обстановка. Кроме того, в стране растет угроза террористической опасности.

Автор: Регина Пак
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