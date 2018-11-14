Абэ заявил о готовности решить территориальный вопрос между Японией и Россией

Сингапур, 14 ноября. Японский премьер-министр Синдзо Абэ высказал надежду на то, что Москва и Токио подпишут мирный договор и решат территориальный вопрос на основе доверия, которое построено между лидерами двух государств.

Абэ заявил, что провел с российским президентом Владимиром Путиным содержательную дискуссию тет-а-тет по проблеме мирного договора. Японский премьер подчеркнул, что готов вместе с Путиным поставить точку в ситуации с отсутствием мирного договора между Россией и Японией, которая длится более 70 лет.

«На основе выстроенного доверия мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — подчеркнул Абэ.

Напомним, Владимир Путин находится в Сингапуре с трехдневным визитом. За время пребывания в стране российский президент успел провести переговоры со своим сингапурским коллегой, а также заложить камень в основания культурного центра РФ в Сингапуре.