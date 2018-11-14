«Сommon decency»: в кабмине Франции ответили на критические твитты Трампа

Париж, 14 ноября. Официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво на английском языке ответил на критические сообщения американского президента Дональда Трампа в микроблоге Twitter в адрес Франции и французского лидера Эммануэля Макрона.

Во вторник, 13 ноября, Трамп опубликовал в своем микроблоге несколько записей, раскритиковав Францию за высокие пошлины на вино, которые затрудняют продажу американской продукции. Кроме того, американский президент подверг критике идею французского коллеги о формировании общеевропейской армии для защиты от Соединенных Штатов и призвал платить за НАТО. Также Трамп упомянул о низких рейтингах Макрона.

Гриво на брифинге, комментирую записи Трампа, напомнил, что 13 ноября была годовщина терактов во Франции, жертвами которых стали 130 человек. Трагедия случилась в 2015 году во французской столице.

«Я отвечу на английском: сommon decency (элементарные правила приличия)», — сказал французский политик.

Напомним, три года назад во Франции три группы террористов совершили серию нападений в Париже и пригороде столицы Сен-Дени. Трое «смертников» совершили теракт у стадиона «Стад де Франс», на котором проходил матч сборных Франции и Германии. Другая группа напала на рестораны и кафе на востоке Парижа, еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В результате терактов погибли 130 человек, более 350 получили ранения.