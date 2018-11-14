Шойгу: Россия высоко ценит взаимодействие с Кубой и ее позицию по санкциям

Москва, 14 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал высокую оценку взаимодействию России и Кубы на международной арене, а также позицию властей республики в отношении антироссийских санкций. Об этом глава Минобороны РФ заявил в ходе встречи с министром обороны Кубы Леопольдо Синтрой Фриасом.

«Высоко оцениваем союзническое взаимодействие России и Кубы на международной арене​​​. Мы выступаем с солидарных позиций по ключевым моментам глобальной повестки дня. Кубинская сторона понимает нас и в вопросах противодействия нелегитимному, беспринципному санкционному давлению», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ также добавил, что взаимодействие России и Кубы имеет особое значение с учетом «беспардонных попыток отдельных государств» повлиять на ситуацию в Венесуэле, Никарагуа и других странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Шойгу подчеркнул, что встреча президента России Владимира Путина и кубинского лидера Мигеля Бермудеса, которая состоялась 2 ноября в Москве, придала мощный импульс двусторонним отношениям. Кроме того, Россия и Куба продолжают активный делегационный обмен, а также поддерживают контакты между оборонными ведомствами.