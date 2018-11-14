Слишком много политики: УПЦ МП призвала Порошенко не вмешиваться в церковные дела

В студии программы «Время покажет» на Первом канале обсудили поступок украинского президента Петра Порошенко, который инициировал встречу в представителями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), но сам на нее не явился.

По словам замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, епископы канонической православной церкви Украины хотели обсудить насущные проблемы с главой государства на церковной территории, потому что вопросы, которые на них поднимаются, являются церковными.

«Очень многие верующие и верховное духовенство были против этой встречи. Потому что сам президент и другие первые лица государства очень часто выступали с заявлениями, которые можно расценить как направленные против УПЦ МП. Много было сказано в наш адрес, я не буду перечислять. Но многие все-таки хотели поговорить с президентом. Почему он не пришел — это вопрос к нему. Но возможность разговора с ним остается, потому что есть что обсудить», — сказал Николай Данилевич.

По словам протоиерея, церковь не намерена играть по правилам, которые ей навязываются со стороны, и не будет принимать участие в каких-то играх.

«Мы не знаем, будет ли томос, но мы обозначили свою позицию [в постановлении по итогам вчерашнего заседания Собора епископов УПЦ МП]. Это единая коллективная позиция почти 90 епископов. Они знают настроение народа и поэтому не идут против него. Они хотят быть с народом, даже если это не нравится власть имущим», — подчеркнул отец Николай.

На вопрос о том, будет ли 21 ноября объединительный собор, он ответил, что это надо спросить у Порошенко.

«Но хочу сказать, что Собор епископов УПЦ МП засвидетельствовал свое единство и не будет, как говорят, 18, 20 или 25 епископов на этом объединительном соборе. Один-два могут туда пойти, если он состоится. Но это не значит, что они пойдут. Вчера на заседании была здравая атмосфера, была открытая дискуссия, была возможность выступить всем. И, что бы ни говорили, церковь едина внутри, и вряд ли это единство будет нарушено», — заметил Николай Данилевич.

Протоиерей подчеркнул, что Украинская православная церковь категорически против того, чтобы государство вмешивалось в ее дела.

«Мы против вмешательства в наши церковные вопросы политических, государственных и иных внешних сил. В том числе и патриарха Варфоломея. Мы против этого, потому что во всех этих процессах слишком много политики и слишком мало церковного. Автокефалия предоставляется церкви, а не государству, поэтому церковь должна об этом заботиться. Когда государство начинает вмешиваться в эти дела, тогда происходит то, что происходит», — сказал отец Николай.

Он отметил, что церковь не вмешивается в дела украинского государства и хочет аналогичного уважения со стороны руководства Украины.