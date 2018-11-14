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«Ну що? Почалося!»: киевская полиция сообщила о 300 ДТП из-за первого снегопада

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«Ну що? Почалося!»: киевская полиция сообщила о 300 ДТП из-за первого снегопада

Киев, 14 ноября. Первый снегопад в Киеве спровоцировал почти 300 дорожных аварий, сообщили в пресс-службе патрульной полиции украинской столицы.

В ведомстве подчеркнули, что уже к 14.00 на спецлинию 102 было получено 294 обращения о ДТП. Город встал в пробках. Сильнейшие заносы образовались на дорогах с самого утра. С ними пытаются справиться около 300 единиц снегоуборочной техники.

«Водители, призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

«Ну що? Почалося!»: киевская полиция сообщила о 300 ДТП из-за первого снегопада

При этом на другой странице полиции Киева правоохранители опубликовали жизнеутверждающий пост и фото улыбающегося полицейского в обнимку, очевидно, с одним из местных жителей.

«Ну что? Началось? Утеплились? Переобулись? ОГП (охрана гражданского порядка, иначе говоря, патрулирование улиц. — Прим. ФАН) никто не отменял. Поздравляем с первым снегом!», — говорится в сообщении.

«Ну що? Почалося!»: киевская полиция сообщила о 300 ДТП из-за первого снегопада

Отметим, что в киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" ранее заявили, что сложные погодные условия никак не повлияли на график вылета и прилета самолетов, и воздушные гавани продолжают работать в штатном режиме.

Автор: Ярослава Замысловатова
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