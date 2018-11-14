В Крыму предложили закрыть все украинское телевидение после скандала с NewsOne

Украинский телеканал NewsOne ждет внеплановая проверка на предмет пропаганды войны из-за того, что в эфире СМИ продемонстрировали карту Европы, на которой Крым был обозначен как российская территория. Об этом заявила пресс-служба Национального совета по телевидению и радиовещанию.

«Национальный совет назначил лицензиату [телеканалу] внеплановую выездную проверку для выяснения соблюдения правовых норм по распространению объективной информации», — говорится в сообщении регулятора. — Телеканал также проверят на предмет «пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора», которым в соответствии с постановлением Верховной рады на Украине считается Россия».

Поводом для тщательной проверки послужила демонстрация карты Европы во время прямой трансляции передачи «Утро с NewsOne» 7 ноября, на которой Крым был изображен отдельно от всей украинской территории.

Несмотря на то, что редакция телеканала абсолютно правильно изобразила карту, это говорит о том, что издание косвенно подтверждает присоединение полуострова к России, а Киев отказывается принимать итоги референдума 2014 года.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию изначально вызывал сомнения в адекватности своей деятельности, и скандал вокруг NewsOne — очередное тому подтверждение.

«Могу вспомнить начало 2000-х, когда упомянутая комиссия впервые заявила о себе, уже тогда мы ее охарактеризовали как совет цензуры с националистическим уклоном. Это говорит о том, что наши страхи, что украинский национализм одержит верх, имели основания. Но все оказалось намного страшнее и трагичнее. Любая бюрократическая структура существует чаще всего ради самой себя, и поэтому время от времени ей нужно как-то оправдывать свое существование, поэтому появляются всевозможные заявления о проверках или контроле СМИ», — разъяснил эксперт.

По словам ФАН, если нейтрально подойти к ситуации, то на всем украинском телевидении нужно поставить большой крест из-за необъективного освещения событий.

«В таком случае все украинское телевидение нужно закрыть, потому что оно — сплошная пропаганда войны, в которой убраны другие точки зрения, подавляются несогласные и поощряется ненависть по национальному признаку, — отметил Джаралла, добавив, что судьба NewsOne зависит от того, какие отношения у владельцев канала с действующим политическим режимом. — Ситуация с проверкой будет напрямую зависеть от решения, которое примут сверху — закрывать ли его или оштрафовать. Скорее всего, на это повлияет то, кто за каналом стоит, кто его «крышует».

Это уже не первая провокация Киева в адрес СМИ, которые пытаются адекватно информировать население Украины. По словам политолога, чиновников мало заботят проблемы страны, потому что для них все конфликты, происходящие на Украине, — это лишь источник собственного обогащения.

«Украина обанкротилась как государство в прямом и переносном смысле слова. Политическая элита Киева контролируема истеблишментом Европы и США. Украинские политики не связывают свое будущее с этой страной, они думают лишь о том, что когда возможность обогащаться за ее счет будет исчерпана, то они смогут уехать на Запад», — рассказал собеседник ФАН.

Действующие власти пресекают любые попытки демонстрировать позицию, отличную от той, что принята в администрации президента Петра Порошенко, подчеркнул эксперт.

«Само население пребывает в глубочайшем разочаровании. Недовольство никак не может быть аккумулировано; политической силы, которая могла бы изменить действующие на Украине порядки, нет. А если таковая и появляется, то она попадает под пресс действующего режима, который легко может перерасти в террор», — резюмировал Владимир Джаралла.

Напомним, после госпереворота в Киеве жители Крымского полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Более 95% крымчан высказались за присоединение к России. Референдум на полуострове прошел согласно международным нормам.