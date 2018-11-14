Защитник всегда в почете: почему россияне доверяют Шойгу

Негосударственная социологическая служба «Левада-центр» выяснила политические предпочтения москвичей. Первое место среди политиков у жителей столицы предсказуемо занял президент РФ Владимир Путин, на втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин. Третью строчку рейтинга занял министр обороны Сергей Шойгу.

Но Москва — далеко не вся Россия, поэтому нет никакого сомнения, что в общероссийском рейтинге Шойгу занял бы второе место, считает политолог Андрей Кошкин.

«Уверен, что после президента вторым по популярности в России является министр обороны, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — И этому есть вполне понятное объяснение. Наша страна всегда много воевала, неоднократно повергалась нападениям, поэтому воин и защитник на Руси всегда был в почете. Сегодня мы также видим большие успехи нашей армии, в том числе на Ближнем Востоке, в Сирии, и тут, конечно, огромная заслуга нашего министра обороны Сергея Шойгу».

По словам эксперта, на фоне общего оздоровления российской жизни повышается и уважение к армии, которая постоянно получает новейшие вооружения, в том числе не имеющие мировых аналогов, а сами российские военнослужащие чувствуют себя социально защищенными.

«Все эти обстоятельства повышают в обществе уважение как к самой армии, так и к министру обороны», — отметил политолог, оценив также роль военно-промышленного комплекса России.

То, что наша армия активно воспринимает все новаторское и является надежным защитником свободы и независимости нашей родины, в обществе воспринимают крайне положительно, о чем говорят опросы общественного мнения: большинство россиян ставит министра обороны на второе место сразу после президента, отмечает эксперт.

«Неслучайно, когда президента России спросили, за что у Сергея Шойгу ордена, верховный главнокомандующий ответил: «За работу». Тем самым Владимир Путин подчеркнул заслуги министра обороны перед страной и отметил, что работа главы Минобороны оценивается по достоинству», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее в «Левада-центре» рассказали, что жители Москвы среди политиков больше всего доверяют президенту России Владимиру Путину (рейтинг доверия 39%). На втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин с уровнем доверия в 24%. Третье место у министра обороны РФ Сергея Шойгу (10%).

Четвертую строчку рейтинга занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9%); на пятом месте — глава правительства Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров (у них по 7%); затем идет лидер КПРФ Геннадий Зюганов (6%).