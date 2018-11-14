Автор идеи о захоронении Ленина предложил арендовать в КНДР броневик для церемонии прощания

Санкт-Петербург, 14 ноября. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров ответил всем критикам, которые разнесли его идею о захоронении Ленина к 100-летней годовщине его смерти в 2014 году, как вождь мирового пролетариата и просил в своем завещании.

Петров также предлагал организовать прощальную траурную процессию, чтобы почтить память Владимира Ильича. В мавзолее же, по мнению депутата, следовало разместить восковую или полимерную копию Ленина.

Критики из КПРФ обвинили Петрова в кощунстве, а его идею назвали бредом, спрашивая, что плохого сделал ему Ленин.

«Лично мне Ленин ничего плохого не сделал в жизни, только хорошее, — заявил Федеральному агентству новостей Петров. – Я даже с детства носил значки с его изображением, будучи октябренком, пионером и комсомольцем».

Есть у Петрова и свои идеи о том, как организовать траурную процессию. Чтобы со всеми почестями проводить Ульянова-Ленина в последний путь, и все люди, которые чтят его память, смогли с ним проститься.

«В случае согласия правительства Российской Федерации, Государственной думы и Совета Федерации по перезахоронению Ленина, предложенного ранее, следующим шагом готовлю обращение к Ким Чен Ыну, руководителю КНДР, — продолжает депутат. — У них остался последний бронепоезд, я знаю, что они чтят и уважают Владимира Ильича. И вот на этом поезде сделать прощальную процессию по городам Российской Федерации и тем странам, где почитают Ленина. Почему КНДР — они до сих пор в мавзолее закупают технологии сохранения останков усопшего человека. Поэтому бронепоезд, мчащийся по просторам Российской Федерации, и не только с телом Ильича — это было бы достойное прощание».

Напомним, ранее Петров предложил правительству России захоронить тело Ленина, что вызвало массу негативных откликов от представителей партии КПРФ.