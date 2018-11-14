Львенка по имени Путин спасли полицейские в Париже

Париж,13 ноября. Французская полиция спасла на Елисейских полях львенка, который находился в прокатной машине Lamborghini. Владельца автомобиля задержали. Об этом сообщает зоозащитная организация 30 Millions d'Amis.

Владелец хищника назвал животное «Путиным», однако зоозащитники переименовали его в «Даду».

«Маленький хищник был внутри прокатной Lamborghini. Человек, находившийся за рулем, задержан и помещен под стражу», — сообщили представители организации.

Они подчеркнули, что подадут против мужчины иск.



В настоящий момент львенок, которому меньше двух месяцев, находится ветлечебинце. У него. У него диагностировали проблемы с задними лапами, а также с хвостом. Кроме того, животное ослаблено, однако сильно истощено.