Львенка по имени Путин спасли полицейские в Париже
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Париж,13 ноября. Французская полиция спасла на Елисейских полях львенка, который находился в прокатной машине Lamborghini. Владельца автомобиля задержали. Об этом сообщает зоозащитная организация 30 Millions d'Amis.
Владелец хищника назвал животное «Путиным», однако зоозащитники переименовали его в «Даду».
«Маленький хищник был внутри прокатной Lamborghini. Человек, находившийся за рулем, задержан и помещен под стражу», — сообщили представители организации.
Они подчеркнули, что подадут против мужчины иск.
В настоящий момент львенок, которому меньше двух месяцев, находится ветлечебинце. У него. У него диагностировали проблемы с задними лапами, а также с хвостом. Кроме того, животное ослаблено, однако сильно истощено.