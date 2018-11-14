Протестовать не имеют права: замерзающие части ВСУ переводят на обогрев углем

Луганск, 14 ноября. Воинские части Вооруженных сил Украины в Донбассе переводят на обогрев углем из-за отсутствия централизованного отопления. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

В нескольких городах Луганской области, находящихся под контролем Киева, был сорван отопительный сезон из-за непогашенных долгов коммунальщиков перед компанией «Нафтогаз Украины».

«Воинских частей, которые находятся в крупных населенных пунктах и имеют централизованное отопление, отключение коснулось в первую очередь, поскольку военнослужащие – люди подневольные и протестовать не имеют права», — заявил Марочко.

Для того, чтобы решить проблему, руководство ВСУ приняло решение перевести замерзающие части на обогрев углем, добавил подполковник. В настоящее время в казармах устанавливают печное отопление.

Однако, отметил Марочко, это вряд ли спасет ситуацию из-за малых запасов топлива, поскольку уголь перенаправляется на ТЭС, расположенную в населенном пункте Счастье.

Напомним, на Украине, по оценкам экспертов, произошел настоящий коллапс из-за срыва отопительного сезона. По мнению специалистов, сложившаяся ситуация свидетельствует о непрофессионализме властей Украины, которые допустили отключение тепла в домах горожан. Украинцы массово выходят на митинги, высказывая свое недовольство действиями властей.

Мэр Киева, где также прошли акции протеста, Виталий Кличко ранее заявил, что проблема с теплом в домах украинцев вызвана отказом «Нафтогаза» предоставлять топливо. В самой компании ответили, что у них «нет вентиля», чтобы его включить.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда власти Украины начали боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о своей независимости, не приняв госпереворота в стране.