Саммит Евросоюза по Brexit может пройти 25 ноября

Москва, 14 ноября. Евросоюз может в среду вечером разместить текст достигнутой с Британией договоренности по Brexit, а экстренный саммит для обсуждения могут провести 25 ноября. Об этом сообщил глава правительства Ирландии Лео Варадкар по итогам заседания кабмина, которое посвящено проекту соглашения об условиях Brexit.

Варадкар не исключил обнародование текста соглашения в среду вечером, но, добавил он, все зависит от британской стороны.

«Если правительство Великобритании поддержит проект соглашения, то до конца месяца — предположительно 25 ноября — может состояться экстренный саммит ЕС [для утверждения сделки европейской стороной]», — цитирует ирландского премьера Reuters.

Напомним, Лондон и Брюссель начали вести переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза в июне прошлого года. До этого в Соединенном Королевстве прошел референдум, согласно которому почти 52% жителей высказались за Brexit. Формально Британия выйдет из Евросоюза 29 марта следующего года, после чего, согласно плану, начнется переходный период, который предполагает, что до 31 декабря 2020 года Лондон будет платить взносы в бюджет ЕС.