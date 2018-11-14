Центробанк РФ установил курсы доллара и евро на 15 ноября

Москва, 14 ноября. Центробанк России опубликовал на своем сайте официальные курсы доллара и евро на 15 ноября. По данным финрегулятора, курс европейской валюты составил 76,75 рубля, что на 68 копеек выше предыдущего показателя.

Курс доллара вырос на 31,6 копейки и составил 67,997 рубля. Бивалютная корзина, по расчетам на официальные курсы валют, увеличилась, составив 71,9386 рубля, пишет АиФ.Ru.

Как пишет «Свободная пресса», на открытии торгов Московской биржи 14 ноября курс доллара составил 68,13 рубля. Курс евро составлял 76,87 рубля. Позже курсы валют начали понижаться. К 14.00 по времени Москвы доллар составлял уже 67,76 рубля, курс евро — 76,15 рубля.

По данным Infox.Ru, 13 ноября цены на нефть упали до минимума за последние восемь месяцев. Падение зафиксировано на уровне 7%. Цены на нефть резко снизились после предупреждения со стороны ОПЕК о том, что мировой спрос на энергоресурс в 2019 году будет меньше уровня, спрогнозированного ранее.