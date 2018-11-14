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Абэ после встречи с Путиным заявил о планах приехать в Россию

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Абэ после встречи с Путиным заявил о планах приехать в Россию

Сингапур, 14 ноября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своих планах посетить Россию в начале 2019 года. Об этом глава правительства Страны восходящего солнца заявил после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН.

«Я также собираюсь посетить Россию в начале будущего года», — сказал Абэ по итогам переговоров.

Кроме того, он также выразил уверенность, что выстроенное доверие поможет Москве и Токио решить территориальный вопрос и заключим мирный договор.

Путин в начале встречи анонсировал новую встречу с премьером Японии на саммите G20  в Аргентине, а также отметил, что помимо встречи в Буэнос-Айресе, есть график и дальнейших контактов.

Автор: Ярослава Замысловатова
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