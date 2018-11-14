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Госдума рассмотрит внесенный Путиным законопроект о смягчении 282-й статьи УК РФ

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Госдума рассмотрит внесенный Путиным законопроект о смягчении 282-й статьи УК РФ

Москва, 14 ноября. Государственная дума РФ на заседании в четверг, 15 ноября, рассмотрит в первом чтении проект закона о частичной декриминализации 282-й статьи уголовного кодекса. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее внести поправки в статью о разжигании ненависти предложил президент России Владимир Путин. Напомним,  в начале октября российский лидер Владимир Путин предложил частично декриминализировать статью, глава государства внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы РФ.

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, случаи, когда по статье о разжигании ненависти привлекали «по недоразумению», действительно имели место.

По мнению главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, то, что президент Путин обратил внимание на 282-ю статью, показывает, что глава государства внимательно следит за проблемами, волнующими россиян. 

Автор: Федор Веснин
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