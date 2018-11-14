Власти Туниса скрыли масштабы угрозы завода, отравляющего море серной кислотой

Тунис, 14 ноября. Власти Туниса включили в черный список химическое производство CPG-CGT, однако скрыли масштабы угрозы, которая исходит от завода.

Через две недели после запроса «Политики сегодня» Национальное агентство Туниса по обращению с отходами ANGed отреагировало на материалы издания, которые свидетельствовали о негативном влиянии на экологию завода CPG-CGT. Он был включен в черный список организаций, однако работа властей Туниса была проделана не полностью.

«CPG не установила септик (фильтр-отходник для системы очистки. — Прим. ФАН), — говорится в тексте документов. — Из-за этого в сточные воды попадают фосфаты. Есть и другое нарушение: производственная пыль».

Журналисты обратили внимание, что в агентстве ни слова не сказали о сбросе серной кислоты в море. Кроме того, пропала информация о строительстве трубопровода от Средиземного моря до города Гафса, где находится завод, для сброса отходов в воду.

Завод продолжает работать без какой-либо проверки. Кроме того, предприятие функционирует без системы очистки и продолжает загрязнять почву не только фосфатами, но и серной кислотой.

Без комментария ANGed остался и выброс мусора, в частности пластика, в воду. Кроме того, никаких санкций против завода вводить в Тунисе не планируют.