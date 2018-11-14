Новый праздник День рубля может появиться в России

Москва, 14 ноября. В России может появиться новый ежегодный праздник — День рубля. Отмечать его предложили 1 июля специалисты валютного рынка. Соответствующее письмо Московская международная валютная ассоциация и Содружество профессионалов финансового рынка направили президенту РФ Владимиру Путину.

В послании глава профобъединений Алексей Мамонтов подчеркнул, что российская валюта обладает многовековой историей, а впереди рублю ждет «огромное славное будущее».

«Уместно было бы в этой связи в целях еще большего укрепления его авторитета, популяризации его как перспективного регионального платежного средства, усиления внимания населения к его славной истории <…> учредить официально отмечаемый День российского рубля (День рубля)», — говорится в письме.

В качестве даты для нового праздника Мамонтов предложил выбрать 1 июля, поскольку именно в этот день в 1992 году был опубликован официальный обменный курс рубля, который пришел на смену существующим ранее специальному, коммерческому и официальному курсам.

Мамонтов также отметил, что российский рубль соответствует всем международным стандартам и является свободно-конвертируемой валютой. Он добавил, что в скором времени российская валюта может стать международным расчетно-платежным средством.

Ранее стало известно, что план по дедолларизации российской экономики был внесен в правительство РФ.