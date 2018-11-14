Черчесов ответил на критику по поводу вызова Ари в сборную

Лейпциг, 14 ноября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нужно спокойно относиться к критике по поводу вызова в команду игрока «Краснодара» Ари.

Черчесов подчеркнул, что не просил нападающего «Краснодара» делать российский паспорт.

«Он сам принял это решение, девять лет в России играет», — заявил наставник национальной сборной.

Черчесов отметил, что тренерский штаб отслеживает игроков, которые могут юридически играть за сборную, а также смотрят их игровые и человеческие качества.

«К критике надо спокойно относиться. Для вас он бразилец, а для меня – россиянин», — подчеркнул Черчесов на пресс-конференции.

Он также привел в пример защитника «Кельна» Константина Рауша, который выбирал между сборными Германии и России и 2017 году присоединился к российской команде.

«Рауша мы тоже не просили делать российский паспорт», — отметил Черчесов.

В четверг, 15 ноября, сборная России проведет в Лейпциге товарищеский матч со сборной Германии. 20 ноября подопечные Черчесова проведут матч против шведов в рамках Лиги наций.

Напомним, что тренерский штаб российской команды вызвал Ари в сборную 12 ноября. Футболист стал третьим бразильцем, который будет выступать за сборную. Кроме него в команде играют защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.