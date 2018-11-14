Власти Украины запретили теплоснабжающим компаниям отключать газ

Киев, 14 ноября. Правительство Украины запретило отключать газ компаниям, которые занимаются отоплением. Об этом в среду заявил вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

«Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом», — пишет он в Facebook.

Напомним, что госкомпания «Нафтогаз» из-за долгов начала отключать подачу топлива ряду газораспределительных предприятий, что привело к срыву начала отопительного сезона в Кривом Роге (Днепропетровская область), Смеле (Черкасская область) и Херсоне. Местные жители устраивают акции протеста в родных городах и в Киеве, требуя вернуть тепло в украинские дома.

В среду мэр Смелы Алексей Цыбко предупредил украинские власти о бунте, который могут устроить замерзающие соотечественники.