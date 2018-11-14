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Новые учебные корабли для ВМФ РФ будут созданы с учетом опыта похода «Перекопа»

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Новые учебные корабли для ВМФ РФ будут созданы с учетом опыта похода «Перекопа»

Москва, 14 ноября. Новые учебные корабли создадут для Военно-морского флота России с учетом опыта кругосветного похода УК «Перекоп». Об этом заявил в среду начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский.

«На основе анализа этого дальнего похода будут разработаны программы по строительству учебных кораблей нового поколения», — сказал он.

Воложинский уточнил, что опыт «Перекопа» будет также учитываться при создании новых кораблей ледового класса, которые могут проходить в арктических морях значительные расстояния без сопровождения ледоколов.

В среду в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония встречи учебного корабля «Перекоп» из дальнего похода. «Перекоп» вышел из Кронштадта 1 марта. Судно обогнуло Евразию, прошло четыре океана и Северный морской путь. Корабль заходил в порты Индонезии, Шри-Ланки, Папуа-Новой Гвинеи. Всего за время похода «Перекоп» прошел более 40 000 миль.

Автор: Василий Котов
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