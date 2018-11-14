Рябков обсудил с заместителем генсекретаря ООН контроль над вооружениями

Москва, 14 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Дикарло посетила Москву с рабочим визитом, во время которого встретилась с Рябковым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов мировой повестки дня.

«Обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия России и ООН с акцентом на тематику нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями», — уточнили в пресс-службе МИД РФ.

В марте этого года сообщалось, что Дикарло стала первой женщиной, занявшей должность заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам. Ранее, с августа 2015 года, она являлась президентом Национального комитета по американской внешней политике и старшим научным сотрудником Йельского университета.