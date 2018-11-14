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Мосгорсуд вынес приговор организаторам драки на Хованском кладбище

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Мосгорсуд вынес приговор организаторам драки на Хованском кладбище

Москва, 14 ноября. Мосгорсуд огласил приговор фигурантам дела о массовой драке на Хованском кладбище. Самый длительный срок лишения свободы, одиннадцать лет колонии, получил Юрий Чабуев, бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3.

Вторым организатором массовых беспорядков, приведших к жертвам, признан Александр Бочарников — он проведет в колонии строгого режима девять лет.  Всего на скамье подсудимых оказались 16 человек, самое мягкое наказание фигурантам дела о драке на столичном кладбище — это 3,5 года тюрьмы.

Напомним, массовая драка на Хованском кладбище произошла в мае 2016 года. Участие в ней принимали около 200 человек, трое граждан Таджикистана были убиты, по меньшей мере 30 человек получили ранения, напоминает телеканал «360». Как установило следствие, причиной драки явился конфликт из-за прав на обслуживание кладбища. 

Мосгорсуд вынес приговор организаторам драки на Хованском кладбище

Автор: Федор Веснин
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