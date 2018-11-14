Глава СКР поручил создать в Сибири спецгруппу по расследованию преступлений в медсфере

Москва, 14 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в Сибирском федеральном округе специальную группу по расследованию преступлений в медицинской сфере. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, Бастрыкин ездил с рабочим визитом в Красноярск, где провел оперативное совещание по итогам работы с января по сентябрь этого года с главами следственных управлений, входящих в состав Сибирского федерального округа.

Руководители управлений доложили Бастрыкину о результатах работы за девять месяцев по приоритетным направлениям деятельности, а глава СК РФ в свою очередь указал на ряд недостатков, которые требуют внимания и усиленного контроля.

«Поручено, создать специальные группы по расследованию преступлений в медицинской сфере», — сказала Петренко.

Кроме того, было дано поручение проанализировать кадровый состав и проанализировать меры по его оптимизации. Также Бастрыкин провел в Красноярске личный прием россиян.