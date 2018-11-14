Сечин объяснил, почему прогнозировать цены на нефть до конца года глупо

Москва, 14 ноября. Глава Роснефти Игорь Сечин не стал делать прогнозы по ценам на нефть на конец текущего года. По его мнению, заниматься таким прогнозированием глупо.

В связи с этим Сечин пояснил, что этот показатель зависит, в частности, от действия США на рынке углеводородов и решений Саудовской Аравии по добыче черного золота.

Накануне, 13 ноября, произошло резкое падение цен на нефть. В частности, баррель эталонной нефти марки Brent упал ниже 65 долларов. Глава Минэконмразвития Максим Орешкин сегодня объяснил, что падение форвардной кривой в короткой части вызвано переизбытком нефти на рынке, однако средние и долгосрочные форварды выглядят устойчиво и находятся выше, чем они были полгода назад. И это, по его мнению, главный сигнал. Таким образом, как добавил он, МЭР допускает, что цены на нефть в краткосрочной перспективе могут упасть еще ниже, но затем поднимутся на более высокий уровень.

Ситуацию на нефтяном рынке прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль следит за ценовой картиной на нефтяных рынках, но пока не спешит давать оценки

«Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок. В остальном сейчас никаких комментариев быть не может», — подчеркнул Песков.

Напомним, 12 ноября, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Однако в тот же день министр энергетики королевства Халед аль-Фалех заявил о целесообразности сокращения суточной добычи нефти.