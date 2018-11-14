«Все равно собьют»: эксперт рассказал, как в ЛДНР ответят на учебные удары украинской авиации

Военно-воздушные силы Украины отработали удары по объектам Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее видео опубликовано на странице Операции объединенных сил (ранее АТО — антитеррористическая операция. — Прим.ФАН).

«Во исполнение приказа командующего Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проверена готовность дежурных сил и средств авиации воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач по авиаподдержке наземных сил», — значится в сообщении украинского военного ведомства.

Как стало известно, армейская авиация наносила учебные удары как по мобильным, так и по неподвижным объектам «противника». В этом пилотам помогали авианаводчики, которые с земли указывали на цели. Запись показывает работы ударных вертолетов Ми-24 и бомбардировщиков Су-24.

«Все указанные цели были условно уничтожены — результаты проверки оценены на «отлично». Двигаемся дальше! Слава Украине!» — отчитались в пресс-службе ООС.

По словам летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, ВВС ВСУ могут сколько угодно отрабатывать воздушные атаки на позиции армий ДНР и ЛНР, «итог будет один».

«Народные республики Донбасса уже давно объявили закрытую зону для всех типов украинских самолетов и вертолетов. Достаточно вспомнить, как еще в самом начале конфликта, будучи тогда еще ополченцами, они сбивали военно-транспортные самолеты ВСУ, которые пытались высаживать десант в регионе. Ну а сейчас, спустя столько лет, опыта у военнослужащих народных республик стало только больше. Так что сколько ни тренируйся, все равно собьют. Они могут работать и по Су-24, и по Ми-24», — говорит собеседник Федерального агентства новостей.

Эксперт отметил, что боевая и армейская авиация военно-воздушных сил Украины в основном летает на средней высоте, ниже 10 000 метров, соответственно, армии ДНР и ЛНР располагают всеми необходимыми средствами для того, чтобы «снимать» воздушные суда Киева.

«Ударные самолеты и вертолеты ВВС ВСУ летают на средних высотах, а значит, по ним могут работать ПВО ДНР и ЛНР, расчеты которых не позволят украинским пилотам вновь атаковать мирных жителей народных республик, как это было раньше», — заключил Красноперов.

Напомним, 14 июня 2014 года в небе над аэропортом Луганска из ПЗРК «Игла» был сбит украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером 76777. На его борту, помимо 9 членов экипажа, находилось 40 десантников из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Все погибли.