ЦИК ДНР объявил Пушилина избранным главой республики

Донецк, 14 ноября. Денис Пушилин объявлен избранным главой Донецкой народной республики по итогам выборов. Об этом сообщила на брифинге в «Донецком агентстве новостей» председатель Центральной избирательной комиссии республики Ольга Позднякова.

В среду, 14 ноября, прошло заседание Центризбиркома, в ходе которого специалисты подвели окончательные итоги голосования. В том числе был утвержден исход выборов главы ДНР и депутатов Народного совета, рассказала Позднякова.

По результатам выборов, Пушилин набрал 60,86% голосов избирателей, оставив далеко позади остальных кандидатов на пост главы ДНР.

«Таким образом, по результатам выборов избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович», — отметила председатель ЦИК.

Напомним, в минувшее воскресенье, 11 ноября, в республиках Донбасса прошли выборы, во время которых были открыты более 400 участков. День голосования прошел при участии наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые отметили легитимность и положительную обстановку на выборах.

В свою очередь российский писатель, главный редактор Русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «выборы в народных республиках состоялись с соблюдением всех демократических норм и процедур».