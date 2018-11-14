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Путин и Абэ решили возобновить переговоры по мирному договору

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Путин и Абэ решили возобновить переговоры по мирному договору

Сингапур, 14 ноября. Россия и Япония договорились активизировать работу по формированию мирного договора. Об этом в среду заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре.

«На основе выстроенного доверия мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — отметил он.

Абэ также сообщил, что планирует посетить Россию в начале 2019 года. Напомним, что со времен окончания Второй мировой войны между Москвой и Японией не подписан мирный договор. Одной из причин, почему данный документ до сих пор не подготовлен, является территориальный спор вокруг принадлежность Курильских островов. Однако в декабре 2016 года стороны нашли компромисс и договорились о совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах.

Автор: Антон Соколов
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