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ЕК отказалась объяснять, почему три страны игнорируют механизм обхода санкций против Ирана

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ЕК отказалась объяснять, почему три страны игнорируют механизм обхода санкций против Ирана

Брюссель, 14 ноября. Еврокомиссия не стала отвечать на вопрос журналистов, которые поинтересовались, почему Австрия, Швейцария и Люксембург не участвуют в создании финансового механизма обхода санкций США против Ирана. Об этом в среду заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

«Как я уже говорила, работа и дискуссии продолжаются, я не могу вдаваться в детали, это значит, я не хочу подтверждать что бы то ни было», — отметила она.

Напомним, что Россия, Германия, Франция, Великобритания, Китай и Иран договорились о создании механизма для расчета с Тегераном в обход американских санкций.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США.

Автор: Антон Соколов
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