Попал в собственный капкан: экс-депутат Рады объяснил «аферисту» Гройсману, почему на Украине нет отопления

Глава Камбина Украины Владимир Гройсман возложил ответственность за коммунальный коллапс на мэров, который произошел в некоторых населенных пунктах. Напомним, в ряде городов до сих пор нет отопления. Гройсман выразил свое недовольство и пригрозил чиновникам отставкой.

«Только личным вмешательством [удалось] разблокировать ситуацию. Остался только город Смела... Тот абсурд, который звучит от некоторых представителей местной власти, просто не поддается никакой критике», — заявил Гройсман.

Премьер добавил, что 90% мэров городов — «нормальные адекватные люди», но есть и такие, которые «не могут сделать элементарные вещи».

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей жестко раскритиковал Гройсмана.

«Гройсман — аферист и обманщик, как хозяйственнику ему можно поставить «два». Есть мудрая пословица: рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста. Вертикаль устроена так, что все вопросы по отоплению и газу от каждого города приходят наверх», — объясняет бывший парламентарий.

По словам собеседника агентства, вся информация поступает в НАК «Нафтогаз», после чего данные передают в кабинет министров.

«Фактически все, что касается НАК «Нафтогаз», утверждает кабинет министров. НАК «Нафтогаз», Кабмин — все это взаимосвязано субвенциями, дополнительными выплатами, компенсациями по газу», — продолжает экс-депутат Рады.

Кроме того, существует финансовый резерв на случай чрезвычайных происшествий.

«Предположим, какой-то город не рассчитался за газ, либо в бюджете возникла дыра. Кабинет министров вправе принять решение срочно выделить ассигнования для того, чтобы не заморозить людей», — заключил украинский политик.

Коллапс, по его словам, в первую очередь произошел из-за кадров.

«Какой председатель «Нафтогаза», такие у него внизу и руководители. Пусть не рассказывает сказки. Вся проблема — это верхушка Украины. Если говорить в общем по городам, то там остались нормальные специалисты и руководители, и есть даже нормальные мэры, которые прекрасно понимают, что произошло. Самый большой удар — это неплатежеспособность населения, которую сотворил кабинет министров и [президент Украины Петр] Порошенко», — уверен Алексей Журавко.

Власти, судя по всему, ошиблись в расчетах стоимости и себестоимости газа.

«Подняли стоимость на газ — выросли цены на коммунальные услуги. Людям не за что рассчитываться, они перестали платить. Облгазы, управляющие компании стали заложниками: товар населению они отдали, а деньги не получили. А компенсации нет. Раньше хоть как-то компенсировалось за счет других производств. А убытки ложатся на город», — рассуждает собеседник агентства.

Украинским городам приходится брать кредиты. Но если до Майдана они могли обратиться в любую кредитную организацию и получить займ под наиболее выгодный процент, то сегодня банковский рынок фактически отобрали.